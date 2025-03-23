أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى وقوفه اليوم على تشغيل الخط الساخن لكهرباء مدينة الحصاحيصا بجهود العاملين في شركات الكهرباء ووزارة التخطيط العمراني .

وأعلن عن تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه تحفيزا للعاملين بقطاع الكهرباء داعياً لمضاعفة الجهود في معالجة التلف في المحولات وخطوط نقل الكهرباء لإدخال التيار الكهربائي لأكبر عدد من القري والمدن مجدداً إلتزام حكومته بتسخير كل الإمكانيات لمعالجة قضايا الكهرباء .

من جانبه أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير التخطيط العمراني أن الخط الإستراتيجي بمدينة الحصاحيصا يوفر الكهرباء للمستشفيات والمرافق الخدمية والإستراتيجية لافتاً لإستمرار العمل حتي يصل التيار الكهربائي لاي مواطن بالولاية .

وأعلن المهندس أباذر حسن عثمان مدير إدارة توزيع كهرباء شمال الجزيرة سعهم لإيصال الكهرباء في أقرب فرصة والعمل علي معالجة محاولات شمال وشرق الجزيرة .

فيما كشف المهندس أباذر حسن أحمد مدير إدارة الشركة الوسطي لنقل الكهرباء جاهزية كمية مقدرة من المحاولات . ‫سونا‬ ‫

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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