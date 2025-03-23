الأمن الكويتي يُغلق قضية قتل عامل البقالة دهساً بضبط المتهم

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في رجال مباحث الجهراء من إغلاق قضية مقتل عامل البقالة الذي دُهس في منطقة المطلاع، وذلك بعد نحو أسبوع من الجريمة، وبحسب مصدر أمني فإن رجال المباحث كثفوا من جهودهم بتعليمات من وكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، حيث قاموا بتتبع المتهم وضبطه وتبين انه مواطن، وذكر المصدر ان التحقيقات أكدت تورط المتهم في قضايا مماثلة من قبل ولكن القضايا لم تسفر عن وفيات وإنما لحق بالمجني عليهم وهم من عمال البقالات إصابات متفرقة.

وكانت «الأنباء» أشارت في 14 مارس الماضي إلى إقدام شخص مجهول كان يستقل مركبة رباعية بالنداء على عامل بقالة في المطلاع وطلب منه أغراض، وبعد ان سلم العامل المتهم الأغراض التي طلبها قام بالهرب، فما كان من الوافد إلا أن أمسك بالمركبة، إلا ان الجاني انطلق مسرعا ليسقط الوافد ويتعرض للدهس وأصيب بإصابات بالغة ولفظ أنفاسه الأخيرة على أثرها.

الأنباء الكويتية