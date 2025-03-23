في إطار تحريره لكل المواقع بالعاصمة الخرطوم, نجح الجيش السوداني, في تحرير مكاتب القنصلية المصرية, بالسوق العربي وسط الخرطوم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبر جنود الجيش عقب تحريرهم مباني القنصلية عن شكرهم لمصر حكومة وشعبا لحسن إستضافتهم أخوانهم السودانيين. ورفع الجنود الشعار الموجود على العلم المصري, مؤكدين باللهجة المصرية: (نحنا مبسوطين أوي) ومتمنين عودة الموظفين بالقنصلية لمباشرة عملهم من الخرطوم. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد تحريرهم القنصلية المصرية بالخرطوم.. جنود الجيش السوداني يرفعون العلم المصري ويوجهون الشكر لحكومة وشعب المحروسة على استضافة أهاليهم ويهتفون: (نحنا مبسوطين أوي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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