فاجأ السيد أسامة عطا المنان نائب رئيس الإتحاد السوداني, لكرة القدم الجميع وذلك بعد ساعات قليلة من نهاية مباراة المنتخب أمام السنغال والتي انتهت بالتعادل السلبي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف أسامة, عن تقديمهم شكوى رسمية في أهلية مشاركة أحد لاعبي المنتخب السنغالي, في المباراة. وكتب نائب رئيس الإتحاد, في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (بصفتى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية وبالتنسيق الدقيق مع لجنة استكشاف المواهب منذ اكثر من اسبوع استطعنا ان نتحصل على معلومات ومستندات مهمة مما دفعنا اليوم ان نتقدم بشكوى ضد منتخب السنغال ومضمون الشكوى فى اهلية اللاعب رقم (٧) Assane Diao). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر في مفاجأة كبيرة.. السودان يقدم شكوى رسمية في أهلية مشاركة لاعب المنتخب السنغالي ورئيس لجنة المنتخبات: (تحصلنا على معلومات ومستندات مهمة ما دفعنا لتقديم الشكوى) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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