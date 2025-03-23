شاهد بالصورة والفيديو.. لاعب المنتتخب السوداني ينهار بالبكاء لحظة ترديد النشيد الوطني لبلاده قبل مباراة السنغال

خطفت لقطة ترديد لاعبي وجمهور المنتخب السوداني, النشيد الوطني الأضواء وتصدرت “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ردد اللاعبون والجهاز الفني, والجمهور الكبير الحاضر من داخل ملعب شهداء ننينا بليبيا, النشيد الوطني بحماس كبير. وفي ظل الحماس الكبير من الجميع, خلال ترديد النشيد فشل اللاعب والي الدين خضر “بوغبا”, في حبس دموعه وأنهار في البكاء وفشل في إكمال ترديد النشيد مع زملائه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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