الشرطة تبدأ مهامها التأمينية في وزارة المعادن بولاية الخرطوم

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أعلن المكتب الصحفي للشرطة، انتشار قوات الشرطة لتأمين مقر وزارة المعادن بشارع النيل تمهيدا لمباشرة مهام الإدارة التأمينية على مستوى جميع أنحاء ولاية الخرطوم.

ووجه رئيس هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة، اللواء الطاهر عبدالحفيظ، بالإسراع في تنفيذ توجيهات الشرطة للانتقال للعمل في ولاية الخرطوم. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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