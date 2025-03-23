تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور الذي شاركه على نطاق واسع عبر السيوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع جنود ومستنفرون بالجيش وهم يغنون ويرقصون على طريقة مناصري قوات الدعم السريع.

وسخر الجنود والمستنفرون من هروب أفراد الدعم السريع, من العاصمة الخرطوم, على أنغام أغنيتهم التي يقولون فيها: “حي العسيل دحنوني”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. جنود بالجيش يسخرون من هروب قوات الدعم السريع بالرقص والغناء على طريقتهم: “حي العسيل دحنوني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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