روسيا تتوعد بالرد إذا نشرت أمريكا صواريخ في اليابان

قالت وكالة ريا نوفوستي عن الخارجية الروسية أن موسكو ستتخذ إجراءات مضادة في حال نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في اليابان.

ورُصدت حاملات صواريخ روسية تحمل صواريخ كاليبر في البحر الأسود.

وقد نشرت هذه السفن في مهام قتالية بعد توقف طويل.

وبحسب البحرية الأوكرانية، فإنه اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، تتواجد سفينتان روسيتان تحملان صواريخ كروز من طراز كاليبر في البحر الأسود.

وفي حالة إطلاق النار الكامل، يمكن لهذه السفن إطلاق ما يصل إلى 8 صواريخ.

وذكرت البحرية أنه في هذه الأثناء لم يتم رصد أي سفن معادية في بحر آزوف.

في الوقت نفسه، تتواجد أربع سفن روسية في البحر الأبيض المتوسط، ثلاث منها مجهزة بصواريخ كاليبر، مع إمكانية إطلاق إجمالي يصل إلى 26 صاروخًا.

وأفادت البحرية الأوكرانية أيضا بأن 7 سفن عبرت مضيق كيرتش لصالح روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية4إلى البحر الأسود: 4 منها استمرت باتجاه مضيق البوسفور.

كما توجهت إلى بحر آزوف: 3 سفن، واحدة منها استمرت من مضيق البوسفور.

صدى البلد