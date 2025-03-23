وصول السفير السوداني عصام عوض متولي إلى سلطنة عمان لتولي مهام منصبه

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وصل إلى سلطنة عمان أمس الأول السفير عصام عوض متولي، وذلك لتولي مهامه سفيرًا مفوضًا لجمهورية السودان لدى السلطنة.
وكان في استقباله عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى سلطنة عمان، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية العمانية وأعضاء السفارة السودانية.
ومن المقرر أن يباشر السفير مهامه لتعزيز العلاقات الثنائية بين السودان وسلطنة عمان في مختلف المجالات .
سونا
اسماء عثمان
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