مقتل أكثر من (93) متمردآ بالمالحة من بينهم قائد المحور الغربي

تمكنت القوات المسلحة والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح.. والمستنفرين ، والمقاومة الشعبية من صد هجوم عنيف شنته مليشيا الدعم السريع علي مدينة المالحة في تمام الساعة الواحدة مساء الخميس.. مما أسفر عن دحر المليشيا.. وقتل أكثر من (93) عنصرآ من بينهم قيادات بارزة على رأسهم قائد المحور الغربي العقيد المتمرد عيسي الحافظ فرح ، والمقدم المتمرد جمعة احمد بريمة.. والرائد المتمرد حافظ جمعة احمد بجانب إصابة عدد (77) عنصرآ آخرين ، منهم قائد المحور الجنوبي الشرقي ، كما تم تدمير عدد (4) مركبات قتالية من بينها مركبة مصفحة .

واكدت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر في الإيجاز الصحفي الصادر الجمعة.. أن مدينة المالحة تحت سيطرة القوات المسلحة ، وذلك بعد إحباطها لمحاولة المليشيا المتمردة.. الرامية لإستعادة السيطرة علي المحور الجنوبي .

في سياق متصل كشفت الفرقة أن سلاح الجو قد نفذ ضربات جوية دقيقة ناجحة أدت إلي تدمير (3) عربات “ZS” محملة بالذخائر ، والأسلحة ، والمسيرات ، كما إستهدف رتل من العدو غرب منطقة أم كدوية التابعة لمحلية كليمندو بولاية شمال دارفور.. كان متجهآ نحو مدينة الفاشر ، حيث قتل قائد حرس المجموعة المتمرد خالد الماهري.

وذكرت الفرقة أن المليشيا قد نفذت القصف المدفعي العشوائي علي أحياء مدينة الفاشر مما ادي إلي استشهاد (6) مواطنين.. وإصابة (4) آخرين بجروح تم إسعافهم لمستشفى الفاشر لتلقي العلاج.

وأشارت الفرقة.. أن المليشيا قامت بنهب عدد (97) رأساً من الأبقار من منطقة الكبير التابعة لمحلية الكومة.. وتوجهت بها جنوب غرب.. نحو مناطق الملم التابعة لولاية جنوب دارفور.

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