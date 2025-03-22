طائرة عسكرية قدم الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض التهنئة للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة والشعب السودانية بانتصارات القوات المسلحة سيطرتها على القصر الجمهورى الذي يمثل رمزيه ودلالات المكان في وجدان الشعب السوداني . وأشاد الوالي في تصريح ل (سونا) بالانتصارات التي ظلت تحققها القوات المسلحة فى كافة المحاور العسكرية ووصف الانتصار اليوم بأنه له طعم خاص من حيث الزمان والمكان . وقال إن تحرير المواقع الاستراتيجية يؤكد تقدم القوات المسلحة ويدلل على نهاية المليشيا المتمردة التي لم يبقي لها شيء سوا تدوين وقذف المواطنين العزل وتدمير البنيات الأساسية للخدمات . وقدم الوالي التعازي للشعب السوداني في شهداء القوات المسلحة والإعلاميين الذين استشهدوا في معركة القصر وقدموا الغالي والنفيس من أجل تراب الوطن . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر والي النيل الأبيض: القصر الجمهوري له دلالات ورمزية في وجدان الشعب السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.