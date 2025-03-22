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والي النيل الأبيض: القصر الجمهوري له دلالات ورمزية في وجدان الشعب السوداني

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • والي النيل الأبيض: القصر الجمهوري له دلالات ورمزية في وجدان الشعب السوداني 1/2
  • والي النيل الأبيض: القصر الجمهوري له دلالات ورمزية في وجدان الشعب السوداني 2/2

طائرة عسكرية

قدم الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض التهنئة للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة والشعب السودانية بانتصارات القوات المسلحة سيطرتها على القصر الجمهورى الذي يمثل رمزيه ودلالات المكان في وجدان الشعب السوداني .

وأشاد الوالي في تصريح ل (سونا) بالانتصارات التي ظلت تحققها القوات المسلحة فى كافة المحاور العسكرية ووصف الانتصار اليوم بأنه له طعم خاص من حيث الزمان والمكان .

وقال إن تحرير المواقع الاستراتيجية يؤكد تقدم القوات المسلحة ويدلل على نهاية المليشيا المتمردة التي لم يبقي لها شيء سوا تدوين وقذف المواطنين العزل وتدمير البنيات الأساسية للخدمات .

وقدم الوالي التعازي للشعب السوداني في شهداء القوات المسلحة والإعلاميين الذين استشهدوا في معركة القصر وقدموا الغالي والنفيس من أجل تراب الوطن .

سونا

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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