السودان في مواجهة مصيرية أمام السنغال لكتابة التاريخ

يستعد منتخبنا الوطني لخوض واحدة من أهم مبارياته في السنوات الأخيرة، حيث يواجه منتخب السنغال مساء اليوم، السبت، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وتعد هذه المباراة نقطة مفصلية في مشوار “صقور الجديان “، حيث يسعون للاقتراب خطوة جديدة نحو تحقيق حلمهم الأكبر بالصعود إلى المونديال لأول مرة في التاريخ.

منتخبنا على أعتاب إنجاز غير مسبوق

يدخل منتخب السودان هذه المواجهة بصفته متصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية التي رفعت رصيدها من النقاط الي 10 بعد فوزها يوم أمس على جنوب السودان بهدف بفارق نقطتين من منتخب السنغال صاحب المركز الثالث بـ8 نقاط.

ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها السودان بسبب الحرب ، والتي أجبرت المنتخب على خوض مبارياته خارج أرضه، إلا أن “صقور الجديان ” أظهروا روحًا قتالية عالية وعزيمة قوية، جعلتهم أحد الفرق المرشحة بقوة لتحقيق المفاجأة وخطف إحدى البطاقات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أهمية المواجهة

تمثل هذه المباراة فرصة ذهبية لصقور الجديان من أجل تعزيز صدارته وقطع شوط مهم نحو التأهل التاريخي، حيث يمنحه الفوز توسيع الفارق إلى 5 نقاط عن السنغال، ما يعزز حظوظه بشكل كبير في التأهل المباشر للمونديال. على الجانب الآخر، يسعى منتخب السنغال، بطل إفريقيا 2021، لتحقيق الانتصار وانتزاع صدارة المجموعة من السودان، ما يزيد من حدة المنافسة وقوة المواجهة المرتقبة.

مشوار السودان في التصفيات

حقق السودان نتائج مميزة في التصفيات حتى الآن، حيث نجح في فرض نفسه كأحد أقوى المنتخبات في المجموعة، معتمدًا على دفاع قوي وهجوم فعال.

وبدأ منتخبنا الوطني مشوار التصفيات بالتعادل مع توغو 1-1 في الجولة الأولى قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية على الكونغو الديمقراطية 1-0 وعلى موريتانيا 2-0 وعلى منتخب جنوب السودان 3-0.

التشكيلة المتوقعة لمنتخبنا أمام السنغال

يُتوقع أن يدخل كواسي أبياه المدير الفني لمنتخبنا الوطني اللقاء بأفضل عناصره، معتمدًا على التنظيم الدفاعي والسرعة في الهجمات المرتدة، حيث يتوقع أن تكون التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد المصطفى

خط الدفاع: محمد أحمد إرنق – عبد الرحمن كوكو – رمضان عجب – بخيت خميس

خط الوسط: أبو عاقلة عبد الله – والي الدين خضر “بوجبا” – عبد الرؤوف يعقوب

خط الهجوم: أبوبكر عيسى – محمد عبد الرحمن – سيف تيري

التحدي أمام قوة السنغال

يواجه صقور الجديان منتخبًا قويًا يتمتع بخبرة كبيرة، حيث يملك منتخب أسود التيرانجا سجلًا قويًا في السنوات الأخيرة، فقد نجح في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد تصفيات ناجحة (5 انتصارات وتعادل)، كما لم يُهزم في آخر 12 مباراة، وهو رقم يعكس قوته.

التشكيلة المتوقعة للسنغال :

إدوارد ميندي – دياتا – كوليبالي – نياخاتي – موسى ندياي –إدريسا غاي – بابي غاي– إسماعيلا سار – بولاي ديا – ساديو ماني – شريف ندياي

كيف تحسم القارة الإفريقية مقاعدها؟

تمنح التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 القارة 9 مقاعد مباشرة، مع احتمال حصول إفريقيا على مقعد عاشر عبر الملحق العالمي. وتنص القواعد على تأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم، بينما ستتنافس أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في ملحق إفريقي، والفائز منه سيخوض الملحق العالمي ضد منتخبات من قارات أخرى.

السودان ودخول التاريخ

إذا تمكن منتخبنا الوطني من الفوز اليوم، فسيكون قد وضع قدمًا في كأس العالم 2026، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة السودانية. المنتخب يمتلك فرصة ذهبية لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، ويعتمد على عزيمة لاعبيه وإصرارهم لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره.

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