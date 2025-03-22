«التمر» وصفة نبوية ووجبة أساسية على مائدتي الإفطار والسحور.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

يعد التمر غذاءً أساسيًا في شهر رمضان عند المسلمين وغيره من شهور العام، وهو طعام أهل ‏الجزيرة العربية، وأوصي به الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ المسلمين بتناوله عند الإفطار، والبلح هو ‏المرحلة الأولى من الثمرة، ويوفر للجسم الألياف والماء لدعم الهضم، بينما التمر هو المرحلة الأخيرة ‏بعد الجفاف يقدم تركيزًا عاليًا من السكريات والمعادن.‏

وورد ذكره في القران الكريم في قوله تعالي:”وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا” سورة ‏مريم “25، ولم يكن مجرد طعام عند الصحابة بل كان غذاء وشفاء وسنة نبوية مباركة، حيث إن التمر ‏غنى بالأملاح المعدنية والحديد وكذلك فيتامين ب، ج، بالإضافة إلى نسبة السكريات التى تصل إلى 70 ‏‏% بينما البروتين 20%، وهذا كله يجعله سهل الهضم والامتصاص للجسم، ويمكن للإنسان أن يعيش ‏عليه مدة طويلة.‏

ولا يزال المسلمون يتبعون هديه لما له من فوائد روحية وصحية عظيمة، وفي حديثه عن تمر العجوة ‏قال صلي الله عليه وسلم ” من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» (رواه البخاري ‏ومسلم).

‏وكان النبي صلي الله عليه وسلم يفطر علي رطب (التمر الطازج) فإن لم يجد فتمر مجفف، فإن لم يجد ‏شرب ماء، كما أوصي بتناوله عند السحور وقال “نعم السحور التمر” (رواه أبو داوود وابن حبان)، كما ‏ثبت عنه أنه أكل التمر بالزبد وأكله بالخبز وأكله مفردًا وكان يقدمه إلى ضيوفه.‏

وتنتشر زراعة النخيل في مصر، حيث تساعد الظروف المناخية المتنوعة في تحديد الأصناف ‏الملائمة والتي يمكنها تحقيق إنتاج جيد، مما يتيح لمصر إنتاج مختلف أصناف التمر بكفاءة عالية ‏يتحقق معها الميزة النسبية التي تمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية للتمور، وتصدر التمور ‏المصرية إلى 42 دولة منها (إندونيسيا، والمغرب، وماليزيا، وبنجلاديش وتايلاند)، وبعض الدول الإفريقية، و‏تعتبر مصر الدولة الأولى عالمياً في إنتاج التمور بما يتخطى 1.8 مليون طن سنوياً وفق إحصائيات عام ‏‏2024.‏

بوابة الأهرام