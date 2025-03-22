الخارجية الأمريكية: استعادة الجيش للقصر الجمهوري حدث مهم

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية السيدة تامي باروسي ان بلادها تتابع التطورات الجارية في السودان، وقالت ان استعادة القوات المسلحة لمباني القصر الجمهوري بالخرطوم يعد حدثاً مهماً.

وأشارت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية في تعليقات صحفية في الايجاز الصحفي الذي نشره موقع الوزارة اليوم السبت 22 مارس، أشارت الى ان الخارجية الامريكية تتابع تطورات الأحداث في السودان، وقالت “أعتقد أن العالم جله ينبغي ان يتابع هذا الوضع”، واضافت “ويبدو أنه حدث مهم، ونحن نراقب الوضع ونعي ذلك” .

واكدت للصحفيين استعادة القوات المسلحة السودانية للقصر الجمهوري يوم الجمعة . سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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