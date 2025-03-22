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شاهد بالفيديو.. خلال إفطار للرياضيين بالقاهرة.. الفنان كمال ترباس ينهار بالبكاء ويفشل في إكمال الغناء لحظة ترديد أغنية الجيش (الحارس مالنا ودمنا)

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالفيديو.. خلال إفطار للرياضيين بالقاهرة.. الفنان كمال ترباس ينهار بالبكاء ويفشل في إكمال الغناء لحظة ترديد أغنية الجيش (الحارس مالنا ودمنا) 1/2
  • شاهد بالفيديو.. خلال إفطار للرياضيين بالقاهرة.. الفنان كمال ترباس ينهار بالبكاء ويفشل في إكمال الغناء لحظة ترديد أغنية الجيش (الحارس مالنا ودمنا) 2/2

انهار الفنان السوداني الكبير كمال ترباس, في البكاء وفشل في إكمال وصلته الغنائية التي قدمها خلال إفطار للرياضيين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد بكى “ترباس”, أثناء ترديده أغنية الجيش الشهيرة (الحارس مالنا ودمنا أريد جيشنا جيش الهنا).

https://www.facebook.com/reel/1770557233495743

وتدخل الفنان جمال فرفور, الذي كان حاضراً الإفطار وقام بمواساة الفنان كمال ترباس, وقدم الأغنية بدلاً عنه وسط احتشاد الرياضيين الحاضرين حول الفنان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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