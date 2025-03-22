انهار الفنان السوداني الكبير كمال ترباس, في البكاء وفشل في إكمال وصلته الغنائية التي قدمها خلال إفطار للرياضيين بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد بكى “ترباس”, أثناء ترديده أغنية الجيش الشهيرة (الحارس مالنا ودمنا أريد جيشنا جيش الهنا). https://www.facebook.com/reel/1770557233495743 وتدخل الفنان جمال فرفور, الذي كان حاضراً الإفطار وقام بمواساة الفنان كمال ترباس, وقدم الأغنية بدلاً عنه وسط احتشاد الرياضيين الحاضرين حول الفنان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال إفطار للرياضيين بالقاهرة.. الفنان كمال ترباس ينهار بالبكاء ويفشل في إكمال الغناء لحظة ترديد أغنية الجيش (الحارس مالنا ودمنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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