شاهد بالفيديو.. الجيش يواصل انتصاراته ويصل كوبري توتي ويقترب بشدة من تحريرها بالكامل

واصل الجيش السوداني والقوات المساندة له, انتصارته ونجح في بسط سيطرته الكاملة على عدد كبير من المباني والمراكز الهامة بالعاصمة الخرطوم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الجيش كان قد نجح وفي انجاز كبير أمس الجمعة, في تحرير واستعادة القصر الجمهوري وسط الخرطوم. ووفقاً لمقطع فيديو جرى تداوله نهار اليوم اليوم, فقد وصل الجيش إلى أسفل كوبري مدينة توتي, ومن المتوقع أن يقتحم الجيش المدينة خلال الساعات القليلة القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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