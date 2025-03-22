جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج يهنئ ويصدر بيان بالنصر

تقدم جهاز السودانيين العامليين بالخارج بالتهئنة للسيد القائد العام لقوات الشعب المسلحة رئيس مجلس السيادة والمغتربين بانتصارات القوات المسلحة فى كل المحاور واسترداد مبنى القصر الجمهوري واصدرت بيان تهنئة بمناسبة اﻻنتصارات .

وقال البيان ان جهاز السودانيين بالخارج باسمه وباسم كل الجاليات السودانية وشرفاء الوطن بالخارج يباركون هذا النصر المؤزر وقد ظل جهاز المغتربين منذ أن أندلعت هذه الحرب اللعينة وما يزال وسيظل يشحذ همم منسوبيه ورعاياه بالخارج بكل ما أوتي وما استطاع من قوة دعما وسندا للقوات المسلحة ولمعركة الكرامة ويبشر السودانيين بالخارج بانتصاراتها يوما بعد يوم في كل المحاور…

واضاف البيان ان جهاز المغتربين والجاليات السودانية بالخارج تزف التهنئة للسيد القائد العام لقوات الشعب المسلحة – رئيس مجلس السيادة بمناسبة هذا الإنتصار