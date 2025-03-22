الفنانة مكارم بشير تكشف عن سر إمساكها “المايك” بيدها اليسرى بشكل متكرر وملحوظ

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كشفت الفنانة السودانية الشابة مكارم بشير, عن سر إمساكها “المايك” أثناء الغناء بيدها اليسرى بطريقة لاحظها الجمهور.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت نجمة برنامج “أغاني وأغاني”, في استضافة على قناة النيل الأزرق, أنها تعودت على هذا الأمر.
وذكرت مكارم, أنها بدأت الغناء صغيرة جداً, واعتادت على مسك “المايك” باليد اليسرى على الرغم من أنها لا تستخدم يدها اليسرى كثيراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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