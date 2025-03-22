رفض الأستاذ محمد سيد أحمد الجاكومي, الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية, استكمال حوار مع قناة الجزيرة الإخبارية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الجاكومي, غاضباً بسبب إتاحة مساحة كبيرة للضيف الآخر خالد سلك, والذي اعتبره الجاكومي, ممثل لقوات الدعم السريع. وهاجم الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية, مذيع القناة الذي من المفترض أن يدير الحوار بينهما, أحمد طه, حيث أتهمه الجاكومي, بمنح الضيف الأخر 45 دقيقة للحديث بينما يريد منحه 10 دقائق ليترك الكرسي على الهواء ويغادر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بسبب خالد سلك.. الجاكومي يهاجم مذيع قناة الجزيرة أحمد طه ويرفض الحديث ويغادر على الهواء مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.