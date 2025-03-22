مجمع الفقه الإسلامي يهنئ بإستعادة القصر الجمهوري

تقدم مجمع الفقه الإسلامي بالتهنئة الخالصة للشعب السوداني عامة وابطال القوات المسلحة والقوات المساندة على ما تحقق من بشارات وانتصارات في مواجهة التمرد وأعوانه .

وقال المجمع “نحن نتفيا ظلال شهر رمضان المبارك ونتنسم عبير انتصارات بدر الكبرى”.

وأضاف المجمع ان استعادة القصر الجمهوري ورمز السيادة ليست الا تأكيدًا لعزة السودان وكرامته و تضحيات أبنائه البواسل.

وقال المجمع “اننا إذ نهنىء الشعب السوداني بهذا النصر نرجو ان يكون بداية لمرحلة جديدة من الوحدة والتعاون لبناء وطن مستقر ومزدهر ان شاء الله”.

وتضرع المجمع بأن يحفظ السودان وأهله و ينصرهم على كل من يسعى للاضرار بهم. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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