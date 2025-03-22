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تعرضت فتاة سودانية نفسها لهجوم قوي وسخرية واسعة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك بعد نشرها مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفتاة التي تم وصفها بالحسناء خلال المقطع وهي تتحدث عن دخول الجيش للقصر الجمهوري.
وبخست الفتاة إنتصارات الجيش بالقصر مؤكدة أن القصر عبارة عن مبنى 500 متر ومهدم ومكسر إضافة إلى أنه لا يمثل موقع مهم.
كما سخرت من الفرحة العارمة للمواطنين من مناصري الجيش وأكدت أن قوات الدعم السريع ظلت متواجدة فيه لما يقارب العامين وانسحبت لتكتيك عسكري.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, سخر من الفتاة وكتب أكثر من معلق تعليق مكرر على شاكلة: (محطة غيار زيت جديدة ولا شنو؟).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية “تبخس” انتصارات الجيش بالقصر الجمهوري وتسخر من فرحة السودانيين: (عبارة عن مبنى مهدم والدعم السريع انسحب منه لتكتيك عسكري) وساخرون: (محطة غيار زيت جديدة ولا شنو؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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