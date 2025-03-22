رئيس حركة العدل والمساواة السودانية و وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم يهنئ الشعب السوداني بالانتصارات في الخرطوم. بفضل الله، وبتضحيات الشهداء الأبرار، وفي صباح هذا الجمعة المباركة من الشهر الفضيل، شيّع الشعب السوداني ترهات المشروع السياسي لعصابات التمرد وداعميها إلى مثواه الأخير، بإستعادة قوات الشعب المسلحة للقصر الجمهوري. نبارك لشعبنا الأبي هذا النصر المؤزر، ونسأل الله أن يتقبل شهداءنا بواسع رحمته، ويشفي جرحانا، ويفك أسرانا، ويحفظ السودان وأهله. إعلام حركة العدل والمساواة السودانية

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