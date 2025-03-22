مفتي مصر: الاحتكار حرام شرعًا ورفع الأسعار يخالف تعاليم الإسلام

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أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية المصرية أن الاحتكار حرام شرعًا، ويُعدُّ سلوكًا مذمومًا يدل على ضعف الإيمان وقلة الخشية من الله، مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «المحتكر ملعون».
وأوضح المفتي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “اسأل المفتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن اللعنة تعني الطرد من رحمة الله تعالى، كما استشهد بالآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.
وشدد المفتي على أن المحتكر يُخالف مقاصد الشريعة التي جاءت لحفظ النفس والمال والعرض، موضحًا أن من يحتكر السلع ويتلاعب بالأسعار لا يرعى لله حرمة، ولا يراعي ظروف الناس، بل يستغل حاجتهم من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
وأوضح أن الإسلام يحث على التكافل والتراحم، ويحث المسلمين على عدم استغلال حاجات الناس، وأن من يتعمد رفع الأسعار واستغلال الأزمات يخالف تعاليم الدين، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
اسماء عثمان
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