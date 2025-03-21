“يا حتة مني”.. عمرو سعد يُروج لمسلسله الرمضاني “سيد الناس”

شارك الفنان عمرو سعد صورة جديدة له من كواليس مسلسله الرمضاني “سيد الناس”، وذلك عبر حسابه بموقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”. وعلق عمرو على الصورة كاتبا،:”يا حتة مني سلام”، ونالت الصور إعجاب الجمهور وجاءت التعليقات ،:مشهد جميل أوي ..الباشا عمرو سعد..أصعب مشهد “. ملخص عن مسلسل سيد الناس مسلسل «سيد الناس» هو دراما رمضانية تدور حول شخصية الجارحي أبو العباس (الملقب بـ «سيد الناس»)، الذي يواجه العديد من المفاجآت بعد وفاة والده واكتشافه أنه ترك له ديونًا ضخمة بدلاً من الثروة الموعودة. المسلسل يقدم أحداثًا مثيرة مع تشابك العلاقات العائلية والأسرار الخفية. مواعيد عرض الحلقة 20 من مسلسل سيد الناس يتم عرض الحلقة 20 من المسلسل عبر شبكة قنوات MBC في المواعيد التالية: MBC مصر: الساعة 1:00 بعد منتصف الليل إعادة على MBC مصر: الساعة 4:00 عصرًا MBC مصر 2: الساعة 1:30 بعد منتصف الليل MBC العراق: الساعة 9:00 مساءً بوابة الأهرام

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