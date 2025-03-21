بادي يكرم الأمين العام لديوان الزكاة

كرم الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس مجلس أمناء الزكاة بالإقليم، الخميس، بالأمانة العامة لحكومة الإقليم الأمين العام لديوان الزكاة على المستوى الإتحادي الأستاذ أحمد إبراهيم المقدم والأمين العام لديوان الزكاة بالإقليم الأستاذ نورالدين سليمان الضي .

جاء ذلك بحضور الأستاذ داؤود إدريس داؤود وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية والأستاذ يوسف الهادي يوسف المحافظ برئاسة الحكومة والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم .

وأعرب حاكم الإقليم عن تقديره لمواقف الأمين العام لديوان الزكاة على المستوى الإتحادي وصادق دعمه لمسيرة الإنجازات التي تحققت على صعيد العمل الزكوي بالإقليم ,

وأشاد بمستوى الأداء بالأمانة العامة لديوان الزكاة بالإقليم خلال المرحلة السابقة .

ودعا العاملين بديوان الزكاة للعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنتاج إستجابة ً للتحديات الماثلة.

الأمين العام لحكومة الإقليم أشاد بالمبادرة المتفردة لحاكم الإقليم من خلال تكريم الأمين العام لديوان الزكاة بالإقليم .

وقال إن تكريم الأمين العام لديوان الزكاة يعد تكريماً لكافة منسوبي الخدمة المدنية العاملين بالإقليم .

وثمن مواقف العاملين بالإقليم بصورة عامة والعاملين بديوان الزكاة على وجه الخصوص

وأعلن إلتزام العاملين بالخدمة المدنية على الصمود ومواصلة الرباط بمواقعهم المختلفة دعماً للقوات المسلحة في ملاحم التصدي للمؤآمرات التي تستهدف كيان الوطن .

وأشاد المحتفى به الأمين العام لديوان الزكاة بالإقليم بمبادرة السيد الحاكم وتكريمه للأمانة العامة لديوان الزكاة.

وقال إن التكريم مهداء للعاملين بالزكاة بالأمانة العامة للزكاة على المستوى الإتحادي والعاملين بالزكاة والخدمة المدنية بولايات شمال كردفان وجنوب وشمال دارفور .

ودعا لتحقيق المزيد من الوقوف والإصطفاف خلف القوات المسلحة والقوات الأخرى المشاركة في معارك الكرامة .