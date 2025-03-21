الجيش والشعب السوداني ليسوا في سباق مع مليشيات وعصابات وكلاب صيد التمرد لإسترداد وتحرير وتطهير القصر الجمهوري ..

■ تطهير وتحرير القصر الجمهوري فرض الوقت والحاضر الذي سيقيمه الجيش السوداني في ميقات النصر القريب بحول الله ..

■ سيعود القصر الجمهوري إلي أرض الوطن الطاهرة وسيتم تنظيفه من دنس عصابات آل دقلو التي ظلّت بداخله تتغوط وتتبول وتنشر ملابسها وسراويلها علي حبل غسيل كان متاحاً لأعين الغاشي والماشي بالجهة الشمالية من قصر الرئاسة الذي أهانته هذه العصابة كما لم يحدث في تاريخه ..

■ الجيش يتقدم نحو تحرير القصر وفق رؤية ميدانية تحكمها تقديرات تتعلق بطبيعة المعركة والهدف النهائي منها .. عودة وتطهير القصر باتت ( مسألة محسومة) .. الهدف المرحلي الآن هو القضاء التام علي متبقي شتات عصابة التمرد وسط الخرطوم وهو هدف يمضي نحوه الجيش بثبات تسنده في ذلك المعرفة التفصيلية ( بالجغرافيا التكتيكية) لمنطقة وسط الخرطوم وهي معرفة ستبرز قدرات الجيش في اللحظات الحاسمة ..

■ في ذات الوقت الذي تفرض فيه قواتنا حصاراً خانقاً علي المليشيا وسط الخرطوم فهي تمضي ببسالة لتنفيذ الخطة الكاملة لسحق التمرد في بقية المحاور .. غرب أم درمان .. جبل أولياء .. جنوب الخرطوم ..شمال كردفان .. ودارفور ..

■ لقد كسر جيشنا وشعبنا المؤامرة الكبري لتحطيم الدولة السودانية .. وسنمضي بثبات نحو خواتيم رحلة النصر المؤزر بحول الله ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد