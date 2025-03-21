غادرت مليشيا وعصابات التمرد الأحياء والمنازل التي كانت تحتلها في عدة مناطق بالخرطوم جنوب .. وعبر شارع الستين توالي إنسحاب المتمردين من المنشية والرياض والمعمورة وأركويت وأحياء المجاهدين وحي الراقي .. كما أخلت المليشيا مواقعها في حي الأزهري وجامعة الرازي والجامعة الوطنية ..

■ هذا الهروب الكبير فرضته التحولات العسكرية التي فرضها الجيش السوداني علي أرض المعركة .. وبات واضحاً أن عصابات المليشيا لا تريد الوقوع في حصار مماثل لحصار بقايا شتاتها في وسط الخرطوم والتي تواجه الموت كخيار أخير لابديل له ..

■ علي طريقة ( المضايرة) بسط الجيش صباح اليوم سيطرته علي قرية حبيبة وبذلك يغلق كل منافذ الخروج من منطقة جبل أولياء من جهة الجنوب ويفرض بذلك طوقاً محكماً علي المليشيا جنوباً ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد