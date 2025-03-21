معركة القصر الجمهوري ستبقي في ذاكرة هذا الجيل الذي خاض ويخوض معارك شرسة ضد قوي الشر التي كانت تظن أن ابتلاع الدولة السودانية نزهة .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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