تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل الجمهور والمتابعين الذين شاركوه على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع الضجة أظهر سيدة سودانية تم وصفها بالحسناء, وهي تقود متحرك لقوات درع الشمال. وأكدت “مفيدة” التي ظهرت برتبة “نقيب” بدرع الشمال, أن قواتهم وصلت شرق النيل, وتحديداً على مشارف كوبري “المنشية”. كما رفعت “مفيدة” من حماس الجنود الذين ظهروا معها في المقطع, وهتفت بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (دراعة للأدب والطاعة) وسط تفاعل وتكبيرات الجنود. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية برتبة نقيب تقود متحرك لقوات درع الشمال بكوبري “المنشية” وتهتف لرفع حماس الجنود: (دراعة للأدب والطاعة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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