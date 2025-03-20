تعرف على الموقف الميداني داخل وسط الخرطوم حتى اللحظة

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إحكام السيطرة على المدخل الجنوبي لجسر المك نمر من قبل الجيش ليكون بذلك جسر المك نمر في يد قوات الجيش من اتجاهي بحري والخرطوم.
استعادة الجيش لمبنى العمارة الكويتية ونادي الزوارق، وهي معطيات مهمة في سير المعارك تجاه القصر الجمهوري.
استلام الجيش لبرجي التضامن والمشرق وعددا من المباني العالية المطلة على الطرق المؤدية للقصر.
كسب الجيش اليوم، مساحات إضافية داخل منطقة السوق العربي.
منطقة مول الواحة وما حولها أصبحت في حكم المحاصرة من قبل الجيش.
كل المؤشرات تمضي لقرب نهاية فصل معارك وسط الخرطوم، في ظل حصار محكم وشامل على هذه المنطقة الحيوية والمهمة من قبل الجيش والقوات المساندة.
نزار البقداوي
هبة علي
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