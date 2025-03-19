تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي, صور تم تركيبها في مقطع فيديو حظيت بتفاعل كبير من المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت الصور تلبية اللاعب السنغالي الشهير ساديو ماني, لدعوة أفطار أقامه سودانيون بالعاصمة السعودية الرياض. وظهر لاعب ليفربول الإنجليزي, السابق والنصر السعودي, الحالي وسط السودانيون الذين تفاعلوا مع تلبيته دعوة الإفطار ومشاركتهم المائدة الرمضانية. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن المنتخب السنغالي, الذي يلعب له ساديو ماني, سيخوض مباراة هامة أمام المنتخب السوداني, صقور الجديان, يوم السبت القادم بمدينة بنغازي الليبية, ضمن تصفيات كأس العالم 2026. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. قبل المباراة المرتقبة بين صقور الجديان والسنغال.. اللاعب ساديو ماني يتناول الإفطار مع أبناء الجالية السودانية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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