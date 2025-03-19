التقى الفريق أول ياسر العطا, مساعد قائد الجيش السوداني, بضباط وجنود الجيش وأطمأن خلال اللقاء على سير العمليات العسكرية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اقترب الجيش, من تحرير العاصمة الخرطوم, بعد العمليات الأخيرة بوسط الخرطوم وجبل أولياء. وكشف العطا, في مقطع فيديو مع أحد الضباط عن استعدادهم لتكملة ما تبقى من شهر رمضان المبارك, بمدينة الأبيض حيث قال: (سنشرب باقي عصائر رمضان مع هجانة الأبيض والعيد في النهود والضعين ونيالا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد اقتراب تحرير الخرطوم بالكامل.. الفريق ياسر العطا يطمئن على العمليات العسكرية وجاهزية الجنود ويؤكد: (سنشرب باقي عصائر رمضان مع هجانة الأبيض والعيد في النهود والضعين ونيالا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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