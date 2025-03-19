الجنية “فحيح” ..بدأت مع عادل إمام وعملت مضيفة طيران.. أبرز معلومات عن دارين حداد في «المداح 5»

الجنية «فحيح»، واحدة من بنات إبليس، واجهت الفنان حمادة هلال وأشعلت النيران من حوله، شخصية شريرة مليئة بالغموض، وتطلبت لتحضريها استخدام مؤثرات بصرية ومكياج خاص، لتبدو أكثر رعبًا، وتسائل البعض عن الهوية التي تقدم تلك الشخصية، خلال أحداث مسلسل «المداح 5»، الذي يعرض خلال رمضان 2025، بعدما لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور، والفنانة دارين حداد، هي من تقدم تلك الشخصية، وفيما يلي أبرز معلومات عنها.

دارين حداد ممثلة تونسية وُلدت في 24 أبريل 1980.

قبل دخولها عالم الفن، عملت مضيفة طيران لمدة عشر سنوات، وهو مجال بعيد تمامًا عن التمثيل.

انتقلت إلى مصر عام 2011 والتحقت بمعهد خاص لدراسة التمثيل.

أثناء دراستها التقت بالنجم عادل إمام الذي قدّمها لابنه المخرج رامي إمام.

وكان أول ظهور لها على الشاشة المصرية عام 2012 في مسلسل فرقة ناجي عطا الله مع الزعيم عادل إمام.

في عام 2014، شاركت في فيلم الفيل الأزرق مع كريم عبدالعزيز، كما شاركت في أفلام على بابا، فارس، وجروب الماميز.

أما في الدراما، فقد كان لها حضور في العديد من المسلسلات، مثل بين عالمين مع طارق لطفي، والزوجة 18 مع حسن الرداد،.

المصري اليوم