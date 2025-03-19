عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يؤكد حرص الحكومة على دعم مشاريع توطين زراعة الكبد في السودان

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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر حرص الحكومة على دعم مشاريع الجمعية السودانية لرعاية وتوطين زراعة الكبد وجهودها فى إستئناف عمليات زراعة الكبد بالبلاد.
وأطلع عضو السيادي لدى لقائه اليوم بمكتبه وفد الجمعية برئاسة الدكتور محمد الشريف، على تقرير أداء الجمعية ونتائج الزيارات الخارجية لكل من نيجيريا ومصر بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وعقد شراكات مع هذه الدول و تبادل الخبرات في المجالات الطبية، بالإضافة إلى تقرير بشأن استئناف عمليات زراعة الكبد بمستشفى علياء التخصصي بأم درمان.
من ناحيته، قال رئيس الجمعية السودانية لرعاية وتوطين زراعة الكبد د. محمد الشريف في تصريح صحفي إن اللقاء كان ناحجاً ومثمراً، منوهاً إلى أن عضو مجلس السيادة أبدى تفهمه و استعداده التام لدعم مسيرة الجمعية.
كما أشار الدكتور محمد الشريف إلى أن الحرب لن توقف مسيرة الإعمار والتنمية والبناء للنهوض بالقطاع الصحي بالبلاد.
سونا
هبة علي
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