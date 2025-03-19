نشر شاب سوداني, مقطع فيديو أثار به إعجاب وضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, الذي شاركه على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف الشاب عن تعرضه لاستفزاز من إحدى الفتيات عبر تعليق كتبته في مقطع فيديو قام بنشره. وذكر الشاب صاحب المقطع أن الفتاة كتبت له في تعليقها المستفز: (لو راجل غني هندي) ليستجيب لاستفزازها ويغني أغنية هندية بطريقة رائعة نالت إعجاب متابعيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يرد على استفزاز إحدى الفتيات ويغني أغنية “هندية” بطريقة رائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.