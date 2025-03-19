تدشين اتفاقية مشروع التعليم بولاية سنار لتدريب 120 معلما

ولاية سنار أكد مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى بداية تنفيذ اتفاقية مشروع التعليم بين المفوضية ومنظمة رعاية الطفولة ووزارة التربية والتوجيه مشيرا إلى ان تدشين مشروع التعليم بدأ بتدريب 120 معلما ومعلمة في مجالات الرياضيات واللغة العربية والدراسات الإسلامية . من جهته ثمن وزير التربية والتوجيه بسنار بابكر محمد سر الختم جهود مفوضية العون الانساني ومنظمة رعاية الطفولة. لافتا إلى ان المعلمين المستهدفين من محليات سنجة َوابوحجار وشرق سنار. ثمن ممثل منظمة رعاية الطفولة العالمية تعاون حكومة ولاية سنار ممثلة في مفوضية العون الانساني ووزارة التربية والتوجيه من اجل تنفيذ مشروع التعليم بالولاية. سونا

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