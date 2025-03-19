يحسن عمل الأنسولين وينسف الوزن.. اعرف أفضل نوع دقيق

يرغب متبعو الحميات الغذائية فى إيجاد طريقة تساعد على تنظيم السكر وإنقاص الوزن دون الحرمان من الأكلات الشهية، لذا اكتشف معنا أفضل نوع دقيق للريجيم وفوائده الصحية.

ووفقا لما جاء فى موقع “tuasaude” يحتوي دقيق الشوفان على مضادات للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويشعرك بالشبع وتشمل فوائده الصحية ما يلي:

خفض مستوى الكوليسترول الضار

الشوفان غني بالبيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يُقلل امتصاص الدهون في الأمعاء وهذا التأثير يُقلل الكوليسترول “الضار” (LDL)، مما يُقي من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين، وقصور القلب، والنوبات القلبية.

التحكم في مستويات السكر في الدم

بفضل غناه بالألياف، يُقلل دقيق الشوفان من معدل امتصاص السكر في الجسم، مما يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والوقاية من مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

يحتوي دقيق الشوفان على مادة الأفينانثراميد، وهى مركب حيوي ذو تأثير مضاد للأكسدة والالتهابات. تُحسّن من عمل الأنسولين وتساعد في السيطرة على ارتفاعات السكر في الدم لدى من لديهم تاريخ من مرض السكري.

تعزيز فقدان الوزن

يعمل دقيق الشوفان على إنقاص الوزن بفضل غناه بالألياف. فالنظام الغذائي الغني بالألياف يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُقلل من إجمالي كمية الطعام المُتناولة.

صدى البلد