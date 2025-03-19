إيران تلغي “شرطة الآداب” بالكامل

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أعلنت إيران إلغاء دوريات شرطة الآداب بشكل كامل، وذلك في إطار تعديلات شملت ما يعرف بـ “قانون الحجاب” في البلاد.
ووفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تعديل قانون “العفاف والحجاب”، موضحا أن القانون المعدل ينص على الإلغاء الكامل لدوريات “الإرشاد”، أي شرطة الآداب.
وبحسب وسائل إعلام محلية، ذكر قاليباف في رسالة مساء الثلاثاء، أن هذه التعديلات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب وتحقيق توافق عام بشأنها.
وكانت إيران قد شهدت خلال السنوات الأخيرة مقترحات عديدة لتعديل أسلوب تطبيق “قانون الحجاب”، الذي يعتبر من القضايا المثيرة للجدل في البلاد. ورغم التعديل القانوني، لا تزال السلطات الإيرانية تؤكد على ضرورة الالتزام بالحجاب.
يذكر أن قضية الحجاب الإلزامي وأساليب فرضه كانت في صلب الاحتجاجات التي شهدتها إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران عام 2022، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة داخليا وخارجيا.
سكاي نيوز
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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