المليشيا ترتكب انتهاكات خطيرة بمنطقة الجريف

أعربت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية التي وصفتها بـ “الكارثية في منطقة الجريف غرب، بالعاصمة الخرطوم”.

و قالت في بيان لها، إن المدنيين يواجهون تهجيرا قسريا واسع النطاق، و انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأضافت أن التقارير الموثوقة تؤكد أن الدعم السريع قد ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المدنيين في منطقة الجريف غرب، من بينها القتل والاعتداءات الجسدية بحق النساء بما في ذلك الاغتصاب.