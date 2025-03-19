مقتل قائد قوة من التمرد حاولت التسلل إلى داخل الفاشر مع (15) مرتزقًا و تعطيل (3) مركبات عسكرية

واصلت القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة بالفاشر تنفيذ عملياتها العسكرية النوعية ضد مليشيا آل دقلو المتمردة في محيط الفاشر، حيث أسفرت العملية التي نفذتها امس بعد المعلومات الدقيقة التي أدلى بها الأسرى الذين تم القبض عليهم أمس عن تدمير عربة نقل (جرار) محملة بالإمدادات اللوجستية للمليشيا، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة وبدقة عالية .

وأضافت الفرقة السادسة مشاة بالفاشرأن قواتها تمكنت كذلك من تنفيذ تفجير هندسي محكم ضد مليشيا آل دقلو المتمردة أسفرت عن مقتل قائد قوة حاولت التسلل الي داخل الفاشر ومقتل (15) مرتزقًا بالإضافة إلى تعطيل ( 3) مركبات عسكرية (كروزر).

كما أسفرت العمليات عن القضاء على العشرات من عناصر المليشيا التي تم الدفع بها من مناطق مختلفة .

وأشارت الفرقة السادسة مشاة إلى أن مليشيا آل دقلو المتمردة قد أطلقت امس قرابة ال( 30) طائرة مسيرة إنتحارية على بعض أحياء ألفاشر ، أدت إلى احتراق بعض المنازل و المدارس المهجورة ، كما ادي سقوط المسيرات إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين في أحياء المدينة .

وكشف الايجاز الصحفي للفرقة السادسة مشاة ان مليشيا آل دقلو المتمردة قد ارتكبت جريمة وحشية بحق امرأة مسنة قامت بقتلها أمام نجلها وسرقة ممتلكاتها ومن ثم لاذ الجناة بالفرار .

وجددت الفرقة السادسة مشاة التأكيد أن الأوضاع العامة بالفاشر مستقرة ومطمئنة وان القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والصمود في مواقعها، وعازمة على استكمال مسيرتها القاصدة من أجل تطهير البلاد من المرتزقة والمتمردين.

سونا