فريني يخاطب لقاء أبناء دار حمر لتجديد البيعة والولاء للقوات المسلحة

كد ممثل والي الخرطوم ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ صديق وسط حشد من أبناء دار حمر بالخرطوم، الثلاثاء، ان تجديد البيعة والولاء للقوات المسلحة باسم قبيلة دار حمر لإسناد معركة الكرامة رسالة للشعب السوداني قاطبة يرسلها أبناء دار حمر لتماسك الصف الوطني مشيرا إلى أن هذه المعركة استهدفت النسيج الاجتماعي وضرب الاقتصاد والهوية والقيم والمبادئ.

وأكد أن وقفة ابناء دار حمر رد عملي وتأكيد على الالتفاف حول معركة الكرامة.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم لقاء أبناء دار حمر لتجديد البيعة والولاء للقوات المسلحة.

وثمن فريني هذا العمل الوطني الذي يشبه ولاية الخرطوم وأبناء دار حمر وتاريخهم التليد الذين تحدثوا بلغة الحاضر لغة الثبات ولغة المقاتلين.

وحيا القوات المسلحة النظامية وجهاز المخابرات العامة والقوات المشتركة والشرطة والمقاومة الشعبية والمستنفرين والطرق الصوفية والإدارة الأهلية والأجهزة الإعلامية.

وابان ان لكل واحد دوره في إدارة المعركة وقال ان شعار تجديد البيعة هو جيش واحد شعب واحد.

وأكد أن النصر اقترب بإذن الله مترحما على الشهداء متمنيا عاجل الشفاء للمرضى وفك أسر الماسورين.

وشارك في اللقاء مدير شرطة أم درمان اللواء شرطة صالح حسن بخيت والفريق كاربينو ممثل القوات المشتركة والعمد والنظار وحشد كبير من أبناء القبيلة.

من جانبه اشار سعادة اللواء مهندس دكتور أمير فضل المولى ممثل القوات المسلحة إلى أن تجديد البيعة هو صورة تمثل كل قبائل وولايات السودان نرفعها لسعادة القائد العام وكل المقاتلين في الميدان كلنا واحد هدفنا واحد عدونا واحد.

وأشاد بالعزيمة والالتفاف مؤكدا اننا بعد المعركة سنطوي كل الخلافات في المرحلة القادمة ونعيد بناء دولتنا من جديد.

وذكر القائد حمد الصافي قائد قوات الاحتياطي احد أبناء دار حمر أنهم اول المستنفرين في الحرب إذ قدموا حوالي (6,821) مقاتل رفعوا التمام قبل اعلان قانون الاستنفار بستة أشهر.