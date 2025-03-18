ارتفاع ضحايا قصف المليشيا على محلية كرري إلى (7) شهداء و(43) جريحاً معظمهم أطفال

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ارتفع عدد ضحايا القصف الممنهج الذي نفذته المليشيا المتمردة أمس على غرب الحارات بمحلية كرري إلى (7) شهداء و(43) جريحاً من المواطنين المدنيين العُـزّل طبقاً للتقرير الصادر اليوم من وزارة الصحة ولاية الخرطوم المبنى على الترصد للأحداث.
وكثفت المليشيا من قصفها المدفعي أثناء أداء صلاة التراويح واكتظاظ الميادين بالأطفال والشباب الذين يمارسون كرة القدم بالأحياء السكنية بالحارتين (٢٩) و(٤٣).
وأدى القصف الذي شهدته المنطقة مساء أمس الأحد، بالمدفعية الثقيلة على المواطنين إلى استشهاد (٧) مواطنين، بينهم طفلان وإصابة (٤٣) آخرين، بينهم (١٨) طفلاً تتراوح أعمارهم بين (٤-١٢) سنة، وتم إسعاف (٣٧) منهم إلى مستشفى النو التعليمي و(٥) مصابين لمستشفى أم درمان ومصاب واحد لمستشفى سواعد لتلقي العلاج جراء تعرضهم لإصابات متفاوتة، فيما ارتقت أرواح سبعة منهم إلى بارئها خلال إسعافهم إلى مستشفى النو.
صحيفة السوداني
هبة علي
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