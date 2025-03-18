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أبو شوك وزيراً للمالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • أبو شوك وزيراً للمالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة 1/2
  • أبو شوك وزيراً للمالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة 2/2

أصدر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة، الاثنين، القرار رقم 13 لسنة 2025م بتعيين الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزيراً للمالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة .

سونا

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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