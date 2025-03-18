الذكاء الاصطناعي يحل لغزًا علميًا خلال يومين.. استغرق العلماء 10 سنوات!

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تمكنت أداة ذكاء اصطناعي طورتها غوغل من حل مشكلة علمية معقدة خلال 48 ساعة فقط، وهي نفس المشكلة التي استغرق العلماء 10 سنوات لفهمها!
وكان فريق من الباحثين في إمبريال كوليدج لندن يدرس كيفية انتقال مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وهي ظاهرة تُعرف بـ”الوباء الصامت” وتشكل تهديدًا صحيًا عالميًا، وتوصلوا إلى فرضية مفادها أن بعض الفيروسات التي تصيب البكتيريا تكتسب قدرات جديدة، مما يساعدها على نقل المقاومة بين الأنواع المختلفة من البكتيريا.
وعندما جرب العلماء طرح نفس السؤال على نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بغوغل، قدم الإجابة الصحيحة في يومين فقط، الأمر الذي أثار دهشة الباحثين، ودفعهم إلى التواصل مع غوغل للتأكد مما إذا كان للنظام وصول غير معلن إلى أبحاثهم، وهو ما نفته الشركة تمامًا.
ورغم هذه النتيجة المذهلة، يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي جدلاً واسعًا، حيث أن بعض الأبحاث المدعومة به تواجه مشاكل في دقة النتائج وإمكانية التكرار، مما يستدعي تطوير أدوات تضمن موثوقية هذه التقنية في المستقبل.
جريدة الرياض
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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