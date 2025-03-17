بشرى للسودانيين بمصر ..بدء التسجيل لبطاقة (عافيه) بأسوان

أعلنت القنصلية العامة للسودان بمحافظات جنوب مصر (أسوان) عن بدء التسجيل لخدمه بطاقة (عافية) للجالية السودانية .

وقال السفير عبدالقادر عبدالله القنصل العام ان ذلك يأتي في إطار تقديم الخدمات المتعددة للجالية في أسوان وأن خدمة البطاقة (عافية) تنصب في إطار خدمات التأمين الطبي الرامية لتخفيف اعباء العلاج للمواطنين .

واشار القنصل بأنه لتنفيذ هذه المهمة تم اعداد استمارة الكترونية لملء البيانات الخاصة بافراد الاسرة وتوضيح احتياجاتهم بغية الحصول على علاج مخفض في عدد من المستشفيات والمعامل والصيدليات ومراكز الاشعه والعلاج الطبيعي المتخصص و البصريات و السمعيات.

جدير بالذكر بأن القنصلية قد استقبلت مؤخرا وفد من المستشارية الطبية بسفارة السودان بالقاهرة حيث عقد الوفد إجتماعا موسعا بالقنصلية العامة بأسوان برعاية القنصل العام وحضور عدد من الجهات ذات الصلة وتناولت عدد من المحاور التي تضمن إستمرارية الخدمة بجودة أفضل بحيث تشمل أكبر تغطية علاجية للسودانيين المتواجدين فى مصر ، والعمل على تفعيل آليات للتواصل المباشر بين القنصلية العامة بأسوان و المستشارية الطبية و منظمة الصحة العالمية مكتب مصر لتسريع العمل و معالجة كل المسائل التي تؤثر على تلقي المرضى لعلاجهم بالصوره المطلوبة كما تفقد وفد

المستشارية المرضى السودانيين بمحافظة أسوان واطمأن على أحوالهم.

سونا