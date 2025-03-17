تدشين عودة عمل بنك السودان فرع ولاية الجزيرة

دشن الأستاذ مرتضى البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة اليوم بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية عودة العمل في بنك السودان فرع ولاية الجزيرة. وأكد أمين عام الحكومة أن عودة العمل في بنك السودان تعني عودة العافية للعمليات الإقتصادية والمصرفية بالولاية داعياً لتفعيل المسؤولية المجتمعية لإستكمال الجهد الشعبي والرسمي لتقديم الخدمات وإعانة المواطنين وأعلن إلتزام حكومة الولاية بتوفير الأمن وتأمين المنشآت الإقتصادية مبشرا بتوالي عودة الكهرباء في العديد من المناطق بالولاية . وأعلن الأستاذ مجدي البخيت مدير فرع بنك السودان بالولاية إنطلاق بداية العمل لافتاً إلى أن بداية العمل ببنك السودان تعني عودة عمل المصارف لتحقيق الأهداف الإقتصادية والتنموية والإستقرار الاقتصادي بالولاية مشيداً بكل الجهات التي أسهمت ودعمت عودة عمل البنك بالولاية . سونا

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