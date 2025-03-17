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استضاف الصحفي أحمد دندش, وعبر برنامجه “السرداب”, الفنان الشهير جمال فرفور, وذلك من أجل الحديث عن بعض القضايا الخاصة بالمطرب.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر “فرفور” خلال البرنامج وهو يعاني من أثار إصابة في يده اليسرى, وهو ما دفع مقدم البرنامج لسؤاله عن سبب الإصابة.
حيث باغت “دندش”, ضيفه الفنان جمال فرفور, مؤكداً له أن إصابته سببها إشتباك في منطقة “الكدرو”, بمدينة بحري, وهو ما نفاه الفنان وذكر أن سبب أصابته هو تعرضه للسقوط على الأرض قائلاً: (زلقتني موزة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان جمال فرفور ينفي إصابته في اشتباكات بالكدرو ويؤكد: (زلقتني موزة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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