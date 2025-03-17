تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته سخرية كبيرة من قبل المتابعين له. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع سودانيون بمدينة شيفلد البريطانية, وهم يقومون بفض إفطاراً أقامه أنصار الدعم السريع بالمدينة. وهاجم السودانيون المقيمون بمدينة”شيفلد”, “الدعامة” المنظمون للإفطار بهتافات قوية أجبرتهم على الهروب وترك ساحة الإفطار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سودانيون بمدينة شيفلد البريطانية يفضون إفطاراً رمضانياً نظمه أنصار “الدعم السريع” وسخرية كبيرة من الجمهور بعد الهروب الجماعي للدعامة من ساحة الإفطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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