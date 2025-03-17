والي شمال كردفان يطلع على سير أعمال الحج وإجراءات التقديم للعام 1446 هجرية

اطلع والي شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله على سير أعمال الحج واجراءات التقديم للراغبين لاداء حج العام 1446 هجرية بالولاية .

كما اطمأن لدى لقائه بمكتبه أمين أمانة الحج والعمرة بالولاية الأستاذ النور احمد جاد السيد بحضور مدير الإدارة العامة للشئون الدينية الاستاذ عبد الرحيم ادم ابو البشر على عمل اللجان وجهود أمانة الحج في تسهيل الاجراءات.

واشاد الوالي بجهود أمانة الحج وحرصها على تسهيل الإجراءات ووجه بمضاعفة الجهود والعمل على خدمة ضيوف الرحمن.

من جانبه أوضح الاستاذ النور احمد امين الحج والعمرة انه اطلع الوالي على سير العمل وبداية الإجراءات بمكاتب أمانة الحج بالابيض ومقابلة اللجان للحجاج الذين وفدوا لتكملة اجراءاتهم وأعمال الكشف الطبي وتسليم الجوازات مشيراً إلى أن كافة الأعمال تسير بصورة طيبة .

واضاف بان هناك إقبال لعدد من المحليات للتقديم للحج متطرقا الى الجهود التي تقوم بها أمانة الحج في تبسيط الإجراءات وعمل اللجان منوها إلى أن الثالث والعشرين من شهر رمضان الجاري سيكون آخر يوم لإجراءات التقديم والسداد.