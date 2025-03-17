شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية صغيرة تدهش الفنان أحمد محمد عوض والجمهور الحاضر بحفظها لكلمات أغنية “ظبية المسالمة”

خطفت طفلة سودانية, صغيرة الأضواء خلال حفل أحياه الفنان أحمد محمد أحمد عوض, بإحدى الدول العربية وحضره جمهور غفير.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الطفلة ظهرت وهي تقف مع والدتها أمام المسرح الذي كان يغني فيه الفنان الملقب بالعميد.

الفنان اختبر حفظ الطفلة لكلمات أغنية “ظبية المسالمة” بترديده كلمة ومنحها “المايك” لتكمل الباقي, حيث نجحت الطفل في إكمال الأغنية ببراءة شديدة ووسط تصفيق وإعجاب الجمهور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)